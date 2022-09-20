Son Dakika | 53 yaşındaki adam evinde ölü bulundu 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberlerine göre Burdur'un Bucak ilçesinde 53 yaşındaki adam tavana kabloyla asılı halde bulundu. Burdur'un Bucak ilçesinde 53 yaşındaki adam tavana kabloyla asılı halde bulundu. Eşinin evde hareketsiz halde bulduğu adamın, öldüğü belirlendi. Olay, bu sabah saatlerinde Bucak ilçesi Kestel Yolu üzeri Aladağ mevkiinde bulunan bir evde meydana geldi. Odaya girdiğinde kocasını kabloyla tavana asılı halde gören eşi, durumu 112 Acil İhbar hattına bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 53 yaşındaki Özgür Ş.'nin öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerinin ardından Özgür Ş.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - BURDUR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Burdur 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son Dakika | 53 yaşındaki adam evinde ölü bulundu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.