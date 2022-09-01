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Son dakika 3. sayfa: Yurt dışına kaçmayı planlarken, jandarma kıskıvrak yakaladı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika 3. sayfa: Yurt dışına kaçmayı planlarken, jandarma kıskıvrak yakaladı

Son dakika 3. sayfa haberi: Manavgat'ta jandarma ekipleri yurt dışına kaçma hazırlığında olan şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Manavgat'ta jandarma ekipleri yurt dışına kaçma hazırlığında olan şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Antalya Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Manavgat ilçesinde Aranan şahıslar ve Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda, bir kişinin yurt dışına kaçma hazırlığında olduğunu belirleyen ekipler operasyon gerçekleştirdi. A.B. isimli şahsın Yavrudoğan Mahallesinde akrabasına ait evde saklandığı tespit edildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube JASAT Timleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığınca şahsın bulunduğu adreste arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada ise 4 ayrı paket halinde toplam 110 gram skunk maddesi, 4 paket halinde toplam 50 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 2 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu paketlemede kullanılan makas ve 1 adet sahte kimlik ele geçirildi. Şüpheli A.B. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilerek, aynı evde bulunan A.Z. isimli şahıs ile birlikte 2 şüpheli gözaltına alındıktan sonra adli işlem başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manavgat Jandarma Antalya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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