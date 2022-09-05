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Son dakika 3. sayfa: Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ üyelerine jandarma engeli

3. Sayfa Haberleri

Son dakika 3. sayfa: Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ üyelerine jandarma engeli

Son dakika haberleri... Haklarında yargılama süreci devam eden 3 FETÖ üyesi, Yunanistan'ın Sakız Adasına kaçmak üzereyken yakalandı.

Haklarında yargılama süreci devam eden 3 FETÖ üyesi, Yunanistan'ın Sakız Adasına kaçmak üzereyken yakalandı.

İzmir İI Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ile MİT Bölge Başkanlığı tarafından yargılama süreci devam eden FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinin deniz yolu ile yurt dışına kaçırılacağı duyumuna istinaden, söz konusu şüphelilerin yakalanmasına yönelik 4 Eylül 2020 günü operasyon düzenlendi. İhraç öğretmen T.U.A., ihraç psikolog Ö.E. ve ihraç astsubay M.T., Çeşme Liman bölgesinden Yunanistan'ın Sakız Adasına yasadışı olarak deniz yolu ile kaçmaya çalıştıkları esnada yakalandı.

Gözaltına alınan FETÖ üyelerinin adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yunanistan Jandarma İzmir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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