Son dakika 3. sayfa: Yozgat'ta trafik kazası: 7 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika 3. sayfa haberi... Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Yerköy ilçesinin Tuzdöken mevkiinde meydana geldi. Zafer Ö. idaresindeki 66 SA 298 plakalı Fiat marka otomobil kontrolden çıkarak refüje devrildi. Devrilmenin etkisi ile sürücü ve araçtaki 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - YOZGAT Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yozgat 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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