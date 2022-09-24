Son dakika 3. sayfa: Yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Edinilen son dakika haberine göre Diyarbakır'da şehirler arası yolcu otobüsünde üstünde uyuşturucu yakalanan zanlı tutuklandı. Diyarbakır'da şehirler arası yolcu otobüsünde üstünde uyuşturucu yakalanan zanlı tutuklandı. Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince başta gençler olmak üzere insan sağlığını tehdit eden uyuşturucu suçları ile mücadelede çalışmaları çerçevesinde durdurulan şehirler arası otobüste yolcu valizi içine gizlenmiş 3 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Yolcu valizinin sahibi olduğu öğrenilen M.T.(23) isimli şahıs gözaltına alınarak gerekli işlemler için Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edilen M.T.(23) isimli şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Diyarbakır Bismil 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika 3. sayfa: Yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.