Son dakika 3. sayfa: Yıkım kararı verilen büfe yandı

Antalya'da denize yakın konumda bulunan ve yıkım kararı verilen büfe,boşaltılırken çıkan yangında küle döndü, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın, sabah saatlerinde Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi Akdeniz Bulvarı üzerinde bulunan bir büfede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Milli Emlak Müdürlüğü tarafından yıkım kararı verilen büfeye gelen sahipleri sabah saatlerinde boşaltmak için çalışmalara başladı. Bu sırada çıkan bir kıvılcım büfede yangına neden oldu. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa surede söndürülürken, büfede bulunan birçok içecek de kullanılamaz hale geldi.

"Çok şaşırdım"

Ekiplerin çalışmasının ardından kafenin tahliye işlemlerine devam edildi. Bu sırada sahilde tatil yapan turistler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Almanya'dan Antalya'ya tatile geldiğini belirten Emrah Bilge, "Arkadaş ile dun buraya gelerek biz oturduk. Büfeden bir şey alarak içtik. Bugün de arkadaşım tekrar beni buraya bırakarak oturmamı istedi. Geldim bir baktım büfe yanmış. Çok şaşırdım. Yangının neden çıktığı ile ilgili bilgim yok. Koku var" dedi.

Polis ve itfaiye ekiplerinin yangınla ile ilgili incelemeleri devam ediyor. - ANTALYA