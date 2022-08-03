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Son dakika 3. sayfa: Yaylada kaybolan engelli vatandaş Jandarma tarafından bulundu

Son dakika 3. sayfa: Yaylada kaybolan engelli vatandaş Jandarma tarafından bulundu

Son dakika haber: Gümüşhane'nin merkeze bağlı Çorak köyünde kaybolan zihinsel engelli vatandaş Jandarma ekiplerinin 3 saatlik araması sonucu kaybolduğu yerden 8 kilometre uzakta bulundu.

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Gümüşhane'nin merkeze bağlı Çorak köyünde kaybolan zihinsel engelli vatandaş Jandarma ekiplerinin 3 saatlik araması sonucu kaybolduğu yerden 8 kilometre uzakta bulundu.

Alınan bilgiye göre Çorak Köyünde zihinsel engelli olduğu öğrenilen 23 yaşındaki A.K'nin saat 19.30 sıralarında kaybolduğu bilgisinin Taşköprü Mobil Asayiş Karakoluna bildirilmesinin ardından Asayiş Timleri tarafından vatandaşların da katılımıyla geniş çaplı arama faaliyeti başlatıldı.

Yapılan 3 saatlik aramanın sonucunda kaybolan vatandaş Taşköprü yaylasına 8 kilometre mesafede Irmakbaşı yaylası civarında dağın zirvesinde sağ salim bulundu.

Yapılan sağlık kontrolünde herhangi bir probleminin olmadığı belirlenen A.K, Jandarma ekipleri tarafından kız kardeşi H.K'ye teslim edildi. - GÜMÜŞHANE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gümüşhane Jandarma 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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