Son dakika 3. sayfa: Yangına giden itfaiye aracı devrildi, 1 itfaiye eri hayatını kaybetti - Haberler

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Son dakika 3. sayfa: Yangına giden itfaiye aracı devrildi, 1 itfaiye eri hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa: Yangına giden itfaiye aracı devrildi, 1 itfaiye eri hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre Sivas'ın Hafik ilçesi Besinli köyüne yangın ihbarına giderken devrilen itfaiye aracının sürücüsü hayatını kaybetti.

HAFİK, SİVAS (İHA) - Sivas'ın Hafik ilçesi Besinli köyüne yangın ihbarına giderken devrilen itfaiye aracının sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Besinli köyünde gece saatlerinde bir evin çatısında yangın meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Yangına müdahale etmek için yola çıkan 58 BT 295 plakalı itfaiye aracı, Özen köyü civarında devrildi. İtfaiye şoförü Hüseyin Torun (30), olay yerinde hayatını kaybetti. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye, Yangın, Hafik, Sivas, 3. Sayfa, Haberler

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