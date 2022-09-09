Son dakika 3. sayfa: Yakalanan DEAŞ'lı teröristle ilgili flaş detaylar

Son dakika haberine göre Yakalanan DEAŞ'lı teröristle ilgili flaş detaylar İstanbul Sarıyer'de düzenlenen operasyonla yakalanan DEAŞ'ın en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin, örgütün gerçekleştirdiği küresel ölçekte pek çok eyleme yön...

Yakalanan DEAŞ'lı teröristle ilgili flaş detaylar

İSTANBUL - İstanbul Sarıyer'de düzenlenen operasyonla yakalanan DEAŞ'ın en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin, örgütün gerçekleştirdiği küresel ölçekte pek çok eyleme yön verdiği iddia edildi. Örgütün kuruluşundan beri DEAŞ'ın içinde yer alan Al Sumaidai'nin, 2019'da ABD kuvvetlerince Suriye'nin Barisha bölgesinde öldürülen DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Bekir El-Bağdadi'nin de şer-i konulardaki fetva ve fikir hocası olduğu kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, terör örgütü DEAŞ'ın kilit isimlerinden, sözde üst düzey yönetici "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin, geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Ayazağa Mahallesinde bir evde yakalanarak gözaltına alındığı duyurulmuştu.

Yoğun güvenlik önlemleri altında bu sabah sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen terörist ile ilgili çarpıcı ayrıntılara ulaşıldı.

Örgütün kuruluşundan beri DEAŞ'ın içinde

Aylar önce Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen Sumaidai'nin, Irak ya da Suriye'den ülkeye sızdığı ve kılıktan kılığa girerek İstanbul'a kadar ulaştığı saptandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve İstanbul Terörle Mücadele Şube ekiplerinin takibinde olan Iraklı teröristin, örgütün gerçekleştirdiği küresel ölçekte pek çok eyleme yön verdiği ileri sürüldü. DEAŞ'ın kuruluşundan bu yana örgütün içinde yer alan ve üst düzey görevlerde bulunan Al Sumaidai'nin, 2019'da ABD kuvvetlerince Suriye'nin Barisha bölgesinde öldürülen DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Bekir El-Bağdadi'nin de şer-i konulardaki fetva ve fikir hocası olduğu kaydedildi.

Öldürülen DEAŞ liderinin şer-i konulardaki fetva ve fikir hocası

DEAŞ içinde kendi anlayışları doğrultusunda dini hususlarda sözde "otorite" kabul edilen Al Sumaidai'nin, DEAŞ içinde "kadı" eğitimi verdiği aktarıldı.

Dini bilgisinden dolayı örgütü içinde öce kadı, sonra da kadıların eğitimden sorumlu olarak DEAŞ'ın sözde "Adalet Bakanı" olarak faaliyet gösterdiği öğrenildi. Örgütün içindeki hiyerarşik yapıda öldürülen DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Bekir El-Bağdadi'nin şer-i konulardaki fetva ve fikir hocası olan "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin, BM Güvenlik Konseyi raporlarında da adının sıkça geçtiği belirtildi.

Dünya üzerindeki DEAŞ eylemlerinin fetvası

Yakalandığı sırada peruk, gözlük ve kıyafet değiştirerek kılıktan kılığa girdiği, izini ve eşkalini kaybettirmek için büyük mücadele gösterdiği tespit edildi. Al Sumaidai'nin, verdiği fetvalarla DEAŞ'ın küresel ölçekte gerçekleştirdiği pek çok eylemin düzenlenmesinde ve masum insanların kanının dökülmesinde rol oynadığı aktarıldı.Irak'ta önde gelen zengin aileler arasında yer alan aşiretinde de radikal akımlara pek çok kişiyi örgüte kattığı öğrenildi.

DNA örneği için Irak makamları ile temasa geçilecek

Öte yandan "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin ailesinden DNA örnekleri için Dışişleri Bakanlığı nezninde girişimlerin olabileceği kaydedildi. İki ülke arasındaki diplomatik temasların ardından Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin asıl kimliği ve örgüt içindeki görevi tam olarak ortaya çıkacak. Sarıyer'de yakalandığı sırada üzerinde ele geçen dizüstü bilgisayar ve cep telefonu gibi dijital materyallerin çözümüyle birlikte Türkiye içindeki faaliyetlerine ve eylem hedeflerine ulaşılacak.