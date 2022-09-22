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Son dakika 3. sayfa: Yabancı uyruklu aileyi taşıyan motosiklet tırın altın girdi; 1 ölü, 2 ağır yaralı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika 3. sayfa: Yabancı uyruklu aileyi taşıyan motosiklet tırın altın girdi; 1 ölü, 2 ağır yaralı

Edinilen son dakika haberine göre Denizli'nin Honaz ilçesinde tırın altına aldığı motosikletteki yabancı uyruklu 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti, 2'si ağır yaralandı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde tırın altına aldığı motosikletteki yabancı uyruklu 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti, 2'si ağır yaralandı.

Kaza, Honaz ilçesine bağlı Aşağıdağdere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; seyir halindeki tır, üzerinde 3 yabancı uyruklu kişilerin bulunduğu plakasız motosiklete çarparak altına aldı. Kaza sonrası olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, Abdullah Hatip'in hayatını kaybettiğini belirlerken, sıkıştığı yerden kurtarılan 2 kişi ise ağır yaralı olarak hastanelere kaldırıldı.

Yapılan incelemeler sonrası tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Denizli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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