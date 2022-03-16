Son dakika 3. sayfa: Van polisinden esnafı bilgilendirme çalışması
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gelen son dakika haberine göre Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van Gölü sahilindeki esnafı 'hırsızlık, dolandırıcılık ve sahte para' konusunda bilgilendirdi.
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van Gölü sahilindeki esnafı 'hırsızlık, dolandırıcılık ve sahte para' konusunda bilgilendirdi.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, Edremit sahil bandı üzerinde bulunan esnafı ziyaret edilerek; hırsızlık, iletişim yoluyla dolandırıcılık ve sahte para konularında bilgilendirerek el broşürü dağıttı. - VAN
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa