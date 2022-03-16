Son dakika 3. sayfa: Van polisinden esnafı bilgilendirme çalışması - Haberler

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Son dakika 3. sayfa: Van polisinden esnafı bilgilendirme çalışması

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa: Van polisinden esnafı bilgilendirme çalışması

Gelen son dakika haberine göre Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van Gölü sahilindeki esnafı 'hırsızlık, dolandırıcılık ve sahte para' konusunda bilgilendirdi.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van Gölü sahilindeki esnafı 'hırsızlık, dolandırıcılık ve sahte para' konusunda bilgilendirdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, Edremit sahil bandı üzerinde bulunan esnafı ziyaret edilerek; hırsızlık, iletişim yoluyla dolandırıcılık ve sahte para konularında bilgilendirerek el broşürü dağıttı. - VAN

Son dakika 3. sayfa: Van polisinden esnafı bilgilendirme çalışması

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Van Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Van Gölü, 3. Sayfa, Haberler

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