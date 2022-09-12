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Son dakika 3. sayfa: Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Son dakika 3. sayfa: Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu

Son dakika haberlerine göre Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 80 adet av tüfeği başta olmak üzere çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 80 adet av tüfeği başta olmak üzere çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "5-11 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen; 115 adet cep telefonu, 100 adet puro, 10 şişe alkol, 225 adet sigara, 2 kilo kıyılmış tütün ele geçirilmiştir. 6136 SKM kapsamında yapılan çalışmalarda 80 adet av tüfeği ele geçirilmiştir. 6114 SKM kapsamında sınavda kopya düzeneği olarak kullanıldığı tespit edilen; 1 adet ses ve görüntü kayıt cihazı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 5 olay bünyesinde 8 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Van 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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