Son dakika 3. sayfa: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı Son dakika haber: Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 249 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 249 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Kent merkezinde de yapılan çalışmalar neticesinde, İ.A. ve M.B.'nin araçlarında 249 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkartıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı. - KIRIKKALE İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kırıkkale 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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