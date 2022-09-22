Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika 3. sayfa: Uşak'ta 2 uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika 3. sayfa: Uşak'ta 2 uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Uşak'ta jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 3 bine yakın sentetik ecza hap, 10 gram metamfetamin, 20 gram kubar esrar, 22 adet uyuşturucu içme aparatı, 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirilirken 2 kişi de ekiplerce gözaltına alındı.

Uşak'ta jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 3 bine yakın sentetik ecza hap, 10 gram metamfetamin, 20 gram kubar esrar, 22 adet uyuşturucu içme aparatı, 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirilirken 2 kişi de ekiplerce gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkez ve Banaz ilçesinde 2 şüpheli şahıs üzerinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Yapılan operasyonda 3 bine yakın sentetik ecza hap, 10 gram metamfetamin, 20 gram kubar esrar, 22 adet uyuşturucu içme aparatı, 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirilirken 2 kişi de ekiplerce gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Uşak 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title