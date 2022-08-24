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Son dakika 3. sayfa: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın düzenlediği roket saldırısında Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk'in yaklaşık 145 kilometre...

3. Sayfa Haberleri

Son dakika 3. sayfa: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın düzenlediği roket saldırısında Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk'in yaklaşık 145 kilometre...

Son dakika haberi: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın düzenlediği roket saldırısında Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk'in yaklaşık 145 kilometre batısındaki Chaplyne kasabasında bir trenin isabet aldığını belirterek, saldırıda en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin de...

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın düzenlediği roket saldırısında Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk'in yaklaşık 145 kilometre batısındaki Chaplyne kasabasında bir trenin isabet aldığını belirterek, saldırıda en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin de yaralandığını açıkladı. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Vladimir Zelenskiy Ukrayna Rusya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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