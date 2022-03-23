Son dakika 3. sayfa: 'Ucube' alt geçitte yine kaza: 1'i bebek 2 yaralı - Haberler

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Son dakika 3. sayfa: 'Ucube' alt geçitte yine kaza: 1'i bebek 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa: 'Ucube' alt geçitte yine kaza: 1'i bebek 2 yaralı

Son dakika habere göre Samsun'da mühendislik hatası nedeniyle 'ucube' olarak adlandırılan alt geçitte yine meydana gelen trafik kazasında 1'i 3 aylık bebek 2 kişi yaralandı.

Samsun'da mühendislik hatası nedeniyle 'ucube' olarak adlandırılan alt geçitte yine meydana gelen trafik kazasında 1'i 3 aylık bebek 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Yeşilkent Alt Geçidi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Vezirköprü ilçesinden hasta olan eşi Rümeysa Şahin'i Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götüren Sefer Şahin idaresindeki 55 PB 313 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu alt geçitteki beton dubalara çarparak durabildi. Kazada, otomobilde bulunan sürücünün hastaneye götürdüğü eşi ve kendisi yaralanmazken, 3 aylık bebekleri Selim Talha Şahin ile arkadaşları Gülse Kaya (21) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Trafik polisi, kaza yapan araçtan yola akan motor yağının üzerine elleriyle toprak atarak başka araçların kaza yapmaması için önlem aldı.

Aynı yerde sürekli kaza olduğunu duyduğunu söyleyen araç sürücüsü Sefer Şahin, yetkililerin bu yola bir çözüm bulmasını istedi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Son dakika 3. sayfa: 'Ucube' alt geçitte yine kaza: 1'i bebek 2 yaralı

Son dakika 3. sayfa: 'Ucube' alt geçitte yine kaza: 1'i bebek 2 yaralı

Son dakika 3. sayfa: 'Ucube' alt geçitte yine kaza: 1'i bebek 2 yaralı

Son dakika 3. sayfa: 'Ucube' alt geçitte yine kaza: 1'i bebek 2 yaralı

Son dakika 3. sayfa: 'Ucube' alt geçitte yine kaza: 1'i bebek 2 yaralı

Son dakika 3. sayfa: 'Ucube' alt geçitte yine kaza: 1'i bebek 2 yaralı

Son dakika 3. sayfa: 'Ucube' alt geçitte yine kaza: 1'i bebek 2 yaralı

Son dakika 3. sayfa: 'Ucube' alt geçitte yine kaza: 1'i bebek 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İlkadım, Tragger, Samsun, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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