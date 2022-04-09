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Son dakika 3. sayfa: Terör örgütü üyeliğinden yakalanan iş adamına 7 yıl 6 ay hapis

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa: Terör örgütü üyeliğinden yakalanan iş adamına 7 yıl 6 ay hapis

Son dakika 3. sayfa haberine göre Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütüne üye olma suçundan aranırken Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalanan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan iş adamı, 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütüne üye olma suçundan aranırken Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalanan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan iş adamı, 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı.

Daha önce terörizmi finanse etmek suçundan gözaltına alınan ve Adıyaman Cumhuriyet Savcılığı tarafından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen iş adamı Abuzer Arslan, mahkemede beraat etmişti. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı mahkemenin kararına itiraz etti.

Yurt dışına çıkış yasağı konulan Abuzer Arslan ise 2021 yılının Kasım ayında yasa dışı yollardan HDP'li eski Kömür Belediye Başkanı Hüseyin Y. ile birlikte yurt dışına kaçmaya çalışırken Edirne'nin İpsala ilçesinde yakalanmış ve jandarma ekipleri tarafından Adıyaman'a getirilmişti. Şahıs burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Silahlı terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet suçlarından Adıyaman Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Abuzer Arslan'a mahkeme heyeti tarafından 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunanistan, Adıyaman, Terör, 3. Sayfa, Haberler

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