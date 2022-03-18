Son dakika 3. sayfa: Tekeri patlayan otomobil kaza yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika 3. sayfa: Tekeri patlayan otomobil kaza yaptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika 3. sayfa: Tekeri patlayan otomobil kaza yaptı

Bir son dakika haberine göre Adıyaman'ın Gerger ilçesinde tekeri patlayan otomobil devrildi.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gerger ilçesinde tekeri patlayan otomobil devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gerger ilçe girişinde meydana geldi. Sengeto köyünden ilçeye gelen Zeynal A. idaresinde ki 34 AB 3210 plakalı otomobilin tekeri patlayınca yoldan çıkarak devrildi. Kazada Sürücü ve eşi Ceylan A. yaralandı.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Gerger Devlet Hastanesine, oradan da Kahta Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Son dakika 3. sayfa: Tekeri patlayan otomobil kaza yaptı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title