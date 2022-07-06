Son dakika 3. sayfa: Tarsus'taki trafik kazasında ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi - Haberler

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Son dakika 3. sayfa: Tarsus'taki trafik kazasında ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa: Tarsus'taki trafik kazasında ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

Son dakika gelişmesine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Alınan bilgiye göre, dün meydana gelen kazada yaralandıktan sonra Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan otomobil sürücüsü Necati Toprak (28) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yine hastanede hayatını kaybeden İsmet Gerçek (28) ile birlikte kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Diğer yandan kazaya karışan minibüs Mustafa S.'nin (41) Tarsus'ta, otomobilde bulunan ve yaralanan N.G.(5)'nin tedavisi Mersin Şehir Hastanesinde devam ettiği öğrenildi.

Necati Toprak yönetimindeki 33 AIF 424 plakalı otomobil ile Mustafa S. idaresindeki 33 S 5137 plakalı servis minibüsü Altaylılar Mahallesi Abdullah Tokay Caddesi üzerinde çarpışmıştı. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mersin Tarsus 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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