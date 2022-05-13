Son dakika 3. sayfa: Tarsus'taki kazada oto kurtarıcının sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler

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Son dakika 3. sayfa: Tarsus'taki kazada oto kurtarıcının sürücüsü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa: Tarsus'taki kazada oto kurtarıcının sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haber: Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında oto kurtarıcının sürücüsü hayatını kaybetti.

TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında oto kurtarıcının sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Damlama Mahallesi TEM Otoyolu Tarsus-Pozantı istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ahmet Başar (34) idaresindeki 01 BAY 47 plakalı oto kurtarma aracı, A.K. (31) idaresindeki 46 AEP 120 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada oto kurtarıcının sürücüsü Ahmet Başar olay yerinde hayatını kaybetti.

2 gün arayla aynı bölgede meydana gelen kazada 2 oto kurtarıcının sürücüsü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

TEM Otoyolu, Mersin, Tarsus, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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