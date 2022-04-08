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Son dakika 3. sayfa: Tarsus'ta trafik kazası: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa: Tarsus'ta trafik kazası: 1 ölü

Son dakika haberi... Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Eskişehir Mahallesi TEM Otoyolu Pozantı - Tarsus istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Nuh Kalender'in (67) kullandığı 16 F 0073 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarında bulunan bariyerlere, sonra refüjlere çarparak durabildi. Kazada sürücü Nuh Kalender olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Son dakika 3. sayfa: Tarsus'ta trafik kazası: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir, Mersin, Tarsus, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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