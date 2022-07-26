Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil boş araziye uçtu: 2 yaralı - Haberler

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Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil boş araziye uçtu: 2 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, boş araziye uçtu.

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, boş araziye uçtu. Kazada anne ve oğlu yaralandı.

Kaza, Gebze'nin Kirazpınar Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur B. (20) idaresindeki 34 BLA 884 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarında bulunan boş araziye uçtu. Kazanın şiddetiyle sürücü Onur B. ve annesi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralıların tedavisi sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Galiba anlık bir heyecanla buraya kadar uçmuş"

Kaza olduğunu görür görmez yardım etmek için aracın yanına koştuklarını söyleyen bir vatandaş, "Arkadaşımızın sanırım ayağının gaza takılı kalması sebebiyle yoldan çıkarak buraya doğru dönmüş. Arkadaşımızın alkolü, hiçbir sıkıntısı yoktu ama galiba anlık bir heyecanla buraya kadar uçmuş. Olayı görür görmez hemen müdahale etmeye çalıştık. Jandarma, itfaiye, sağlık ekipleri hepsi geldi. Biz kendilerini araçtan çıkardık" dedi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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