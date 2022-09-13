Son dakika 3. sayfa: Sürücüler trafik polislerinin radarına takıldı, 482 sürücüye ceza kesildi

Gelen son dakika haberine göre Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, karayolları üzerinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla emniyet kemeri, radar, kırmızı ışık ve hatalı sollama gibi trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, karayolları üzerinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla emniyet kemeri, radar, kırmızı ışık ve hatalı sollama gibi trafik denetimleri gerçekleştirildi. Havadan ve karadan gerçekleştirilen denetimlerde trafik güvenliğini tehlikeye atan 482 sürücüye ceza uygulandı.

Antalya Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince helikopter ve drone destekli trafik kontrolü gerçekleştirildi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilere göre 05.09.2022 ile 12.09.2022 tarihleri arasında farklı saatlerde trafik ekiplerince havadan helikopter ve dron destekli emniyet kemeri, radar, kırmızı ışık denetimi, hatalı sollama gibi konularda denetim yapıldı. Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerinin etkin bir şekilde devam edeceği belirtilen açıklamada özellikle sürücülerde denetim duygusunun üst düzeyde tutulmasının hedeflendiği belirtildi.

Antalya'nın birçok noktasında gerçekleştirilen trafik denetlemelerinde eksiği görülen araç ve sürücülerine cezai işlem uygulanırken, sürücüler, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

Gerçekleştirilen denetimler sonucunda helikopter–dron denetiminde 970 sürücüye, radarla hız denetimi çerçevesinde ise bin 482 araç denetlenirken bin 482 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı. Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı'nda 175 araç ve 836 yolcu olmak üzere toplam bin 11 yol kullanıcısına da eğitim verildi. - ANTALYA