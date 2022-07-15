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Siverek'te otomobille yanaşıp böyle kurşunladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Siverek'te otomobille yanaşıp böyle kurşunladı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce araçta saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Siverek'te otomobille yanaşıp böyle kurşunladı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce araçta saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti. Saldırı anı bir işyerinin güvenlik kamerasını saniye saniye yansıdı.

Olay akşam saatlerinde ilçesinin Seyfioğlu Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Cihan Büyükbudak idaresindeki 63 PV 009 plakalı otomobil seyir halindeyken, plakası öğrenilemeyen bir otomobilde bulunan kişi veya kişiler, arkadan yanaştıkları otomobilde bulunan Cihan Büyükbudak'a defalarca ateş etti. Saldırganlar daha sonra otomobil ile olay yerinden hızla uzaklaştı.

Ağır yaralanan genç, vatandaşlar tarafından otomobil ile Siverek Devlet Hastanesine kaldırılırken, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen, kurtarılamadı.

Olay sonrası, bölgede bulunan güvenlik kameralarının incelenmesi sonrası, saldırının gerçekleşme anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis saldırıyı gerçekleştirip, otomobil ile olay yerinden kaçan saldırganları yakalamak için geniş çapta çalışma başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Bayraktar - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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