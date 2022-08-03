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Son dakika haber! Siverek'te silahlı kavga: 1 ölü

Son dakika habere göre Siverek'te silahlı kavga: 1 ölü Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 grup arasında çıkan kavgada silahlar kullanıldı, bir kişi öldü.

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Siverek'te silahlı kavga: 1 ölü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 grup arasında çıkan kavgada silahlar kullanıldı, bir kişi öldü.

Olay gece geç saatlerde ilçenin Dicle Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre daha önce husumetli olan 2 grup arasında henüz belirlenmeyen bir nedenle tartışma çıktı, tartışma kısa sürede silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet Çelik kim veya kimler tarafından ateşlendiği tespit edilmeyen silah veya silahlardan çıkan mermilerle ağır yaralandı.

Kavgayı gören Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Ekibi sevk edildi. Yaralı, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırırken, Mehmet Çelik'i vuran kişi veya kişiler karanlıktan yararlanarak izini kaybettirdi.

Ağır yaralı olarak Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Çelik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybederken, polis olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak amacıyla operasyon başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Bayraktar - 3. Sayfa

Şanlıurfa Siverek kavga 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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