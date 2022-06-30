Son dakika 3. sayfa: Şişli'de spor salonunda hırsızlık kamerada - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika 3. sayfa: Şişli'de spor salonunda hırsızlık kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika 3. sayfa: Şişli'de spor salonunda hırsızlık kamerada

Son dakika 3. sayfa haberine göre Şişli'de bir spor salonundaki soyunma odasında bulunan dolaptan para çalan hırsız, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Şişli'de bir spor salonundaki soyunma odasında bulunan dolaptan para çalan hırsız, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, Şişli Fulya Mahallesi'nde 17 Haziran'da gerçekleşti. Bir spor salonunda, soyunma odasında bulunan dolap içeresinden 200 Euro çalan hırsızın o anları güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda hırsızlık olayını aynı spor salonunda hocalık yapan M.A. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi ve M.A. 24 Haziran'da çalıştığı spor salonunda yakalandı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şişli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title