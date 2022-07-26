Son dakika 3. sayfa: Şırnak'ta terör operasyonu: 9 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika habere göre Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam edene operasyonlar sonucunda 9 kişi gözaltına alındı.
Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam edene operasyonlar sonucunda 9 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 18–24 Temmuz 2022 tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 9 şüpheli gözaltına alınarak, ilgili il ve birimine teslim edildiği kaydedildi. - ŞIRNAK
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa