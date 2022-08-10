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Son dakika 3. sayfa: Silahını temizleyen itfaiye eri yanlışlıkla karısını öldürdü

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Son dakika 3. sayfa: Silahını temizleyen itfaiye eri yanlışlıkla karısını öldürdü

Son dakika 3. sayfa haberi... Arnavutköy'de silahını temizleyen itfaiye eri, silahının ateş alması sonucu yanlışlıkla karısını vurdu.

Arnavutköy'de silahını temizleyen itfaiye eri, silahının ateş alması sonucu yanlışlıkla karısını vurdu. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybederken, itfaiye eri ise gözaltına alındı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Belgin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Abdüllatif D. odada ruhsatlı silahını temizlerken, silahının bir anda ateş alması sonucu, o sırada aynı odada bulunan eşi Zeynep D.'yi vurdu. Zeynep D., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kadın yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Abdüllatif D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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