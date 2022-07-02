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Seyir halindeki tırın motorunda yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Seyir halindeki tırın motorunda yangın çıktı Kocaeli'de seyir halindeki olan tırın motor kısmında yangın çıktı.

Seyir halindeki tırın motorunda yangın çıktı

KOCAELİ - Kocaeli'de seyir halindeki olan tırın motor kısmında yangın çıktı. Olayda yaralanan olmazken itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

Yangın, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Gültepe Mahallesi Gültepe tesislerinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre 34 FLG 728 plakalı Mercedes marka tır sürücüsü K.K., tesislere yanaştığı sırada tırın motor kısmında yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü hemen araçtan indi. Çevredeki vatandaşlar ise 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi, ayrıca yangın tüpüyle olaya müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Şans eseri yaralanan olmadı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - 3. Sayfa

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