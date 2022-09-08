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Son dakika 3. sayfa: Servis şoförleri ile kamyon şoförünün yol verme kavgası ringleri aratmadı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika 3. sayfa: Servis şoförleri ile kamyon şoförünün yol verme kavgası ringleri aratmadı

Gelen son dakika haberine göre Bursa'da servis şoförleriyle yol verme nedeniyle tartışan kamyon şoförünün kavga anları boks ringlerini aratmadı.

Bursa'da servis şoförleriyle yol verme nedeniyle tartışan kamyon şoförünün kavga anları boks ringlerini aratmadı. Kavga bir süre devam ederken, araçların yol ortasında kalması sebebiyle de trafik kilitlendi.

Olay Gemlik ilçesi Serbest bölgede meydana geldi. İddiaya göre yol verme yüzünden birbiriyle tartışan servis ve kamyon şoförü bir anda kavgaya dönüştü. Yumruk ve sopayla birbirlerine saldıran şoförlere diğer servis şoförleri de dahil oldu. Meydan kavgasına dönüşen tartışma bazı şoförlerin araya girmesiyle son buldu. Görüntüleri izleyen veliler ise şaşkınlık yaşayarak, "bu sürücülere öğrenci teslim edilir mi?" diye birbirlerine sordular.

Yaşanan kavga sonrası taraflar araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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