Son dakika 3. sayfa: Serada çıkan yangın korkuttu

SAKARYA (İHA) - KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki serada çıkan yangın korku dolu anlara sebep oldu. Seranın kullanılamaz hale geldiği yangın, Sakarya ve Kocaeli'den bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Maşukiye Mahallesi Garaj Sokak'ta bulunan bir serada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Ö. isimli vatandaşa ait olan serada henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese Sakarya ve Kocaeli'den itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı, dumandan kimsenin etkilenmediği öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa