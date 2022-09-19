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Son dakika 3. sayfa: Şarkıcı Kaan Boşnak'ın boşanma davasına yayın yasağı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika 3. sayfa: Şarkıcı Kaan Boşnak'ın boşanma davasına yayın yasağı

Son dakika haberi: 2020 yılında evlenen Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak ve Başak Ceylan Boşnak'ın boşanma davasına ilişkin yayın yasağı getirildi.

2020 yılında evlenen Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak ve Başak Ceylan Boşnak'ın boşanma davasına ilişkin yayın yasağı getirildi.

Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak'ın eşi Başak Ceylan Boşnak, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda eşinden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü iddia etmişti. Ardından Başak Ceylan Boşnak, boşanmak için mahkemeye başvurmuştu. Kaan Boşnak'ın avukatı, boşanma davasına gizlilik kararı ve yayın yasağı alınması için mahkemeye dilekçe sundu.

"Hedef haline getirildi"

Dilekçede, karşı tarafın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşım ile müvekkile yönelik suç isnadı yaptığına, aşağılayıcı ve küçük düşürücü ifadelerde bulunduğuna, müvekkilin ülke çapında hatırı sayılır bir tanınırlığa sahip olduğuna ve mesleki itibarının zedelenerek hedef haline getirildiğine yer verildi.

Dilekçede ayrıca, çiftin 1 buçuk yaşındaki çocuklarının ruhsal sağlığına ve olumsuz etkilerden korunması gerektiğine de değinildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yüzyüzeyken Konuşuruz Kaan Boşnak 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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