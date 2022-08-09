Haber : Son dakika 3. sayfa: Saplantılı olduğu 16 yaşındaki Beyza Doğan'ı vurarak öldüren katil zanlısı Salim Tekin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti - Haberler

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Son dakika 3. sayfa: Saplantılı olduğu 16 yaşındaki Beyza Doğan'ı vurarak öldüren katil zanlısı Salim Tekin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

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Son dakika 3. sayfa: Saplantılı olduğu 16 yaşındaki Beyza Doğan'ı vurarak öldüren katil zanlısı Salim Tekin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre Bahçelievler'de saplantılı olduğu 16 yaşındaki Beyza Doğan'ı vurarak öldüren katil zanlısı Salim Tekin bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bahçelievler'de saplantılı olduğu 16 yaşındaki Beyza Doğan'ı vurarak öldüren katil zanlısı Salim Tekin bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul Bahçelievler'de 6 Ağustos günü yaşanan olayda 28 yaşındaki Salim Tekin saplantılı olduğu Beyza Doğan'ın evine zorla girdi. Beyza Doğan'ı banyoya götürüp ensesinden vuran zanlı, ardında aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Olay sonrası hastaneye kaldırılan Beyza Doğan 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Doğan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından defnedilmek üzere memleketi Şanlıurfa'ya gönderildi. Katil zanlısı Salim Tekin ise intihar girişiminin ardından hastaneye kaldırıldı. Tekin kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bahçelievler İstanbul 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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