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Son dakika 3. sayfa: Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa: Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı

Gelen son dakika haberine göre Samsun'da 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Samsun'da 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Canik ilçesi İlkadım Bulvarı'nı Ankara Bulvarı'na bağlanan Çevre Yolu'nda saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine doğru giden Fiat Egea ile Honda Civic marka/model otomobiller çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'si olay yerine gelen 112 acil ambulansları ile Canik'te bulunan özel bir hastaneye, diğer 2 yaralı da Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada yaralanan 4 kişinin hafif yaralandıkları ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İlkadım Samsun Ankara Canik 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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