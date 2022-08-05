Son dakika 3. sayfa: Samsun'da otomobil tıra çarptı: 3 yaralı - Haberler

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Son dakika 3. sayfa: Samsun'da otomobil tıra çarptı: 3 yaralı

Son dakika 3. sayfa: Samsun'da otomobil tıra çarptı: 3 yaralı

Son dakika haber: Samsun'da otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

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Samsun'da otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Samsun- Ankara karayolu Toybelen mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salim Alarçin idaresindeki 34 VB 8736 plakalı otomobil, Gürcistan uyruklu Malkhaz Surmanıdze yönetimindeki DM-007-NT çekici ve DM-777-N dorse plakalı demir yüklü tıra arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Salih Alarçin (56) ile Fikriye Alarçin (57) ve Samet Alarçin (23) yaralandı. Yaralılar. ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İlkadım Ankara Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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