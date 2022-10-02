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Son dakika haberleri! Samsun'da izinsiz gösteriye polis müdahale etti: 13 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika habere göre - Samsun'da izinsiz gösteriye polis müdahale etti: 13 gözaltı Samsun'da İran'daki kadınlara destek için düzenlene gösteriye izinsiz oldukları gerekçesiyle polisin müdahalesinde 12'si kadın 13 kişi gözaltına alındı.

- Samsun'da izinsiz gösteriye polis müdahale etti: 13 gözaltı

SAMSUN - Samsun'da İran'daki kadınlara destek için düzenlene gösteriye izinsiz oldukları gerekçesiyle polisin müdahalesinde 12'si kadın 13 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İran'daki kadın gösterilerine destek için Samsun Kadın Platformu adı altında sosyal medyada bir araya gelen bir grup Atakum ilçesindeki bir AVM önünde basın açıklaması düzenledi. Samsun Valiliğinden izin alınmadan yapılan basın açıklaması ve eyleme polis izinsiz olduğu için dağılmaları istedi. Eylemlerinde ısrarcı olan grubun dağılması üzerine polis 12'si kadın 13 kişiyi gözaltına aldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 13 kişi geniş güvenlik önlemi altında Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinden sağlık raporu aldıktan sonra Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldüler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - 3. Sayfa

Samsun İran 3. Sayfa Yerel Haberler Son Dakika

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