Son dakika 3. sayfa: Samsun'da arazi kavgası: 2 yaralı - Haberler

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Son dakika 3. sayfa: Samsun'da arazi kavgası: 2 yaralı

Son dakika 3. sayfa: Samsun'da arazi kavgası: 2 yaralı

Son dakika haberleri: Samsun'un Çarşamba ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Çarşamba ilçesi Oymalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.A. ile İ.A. arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden silahlı çatışma çıktı. Av tüfeği ve tabanca ile birbirlerine ateş açan C.A. kasığından, İ.A. ise kafasından yaralandı. Yaralılar Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çarşamba Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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