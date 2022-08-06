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Son dakika 3. sayfa: Samsun'da 21 yaşındaki genç, inşatta ölü bulundu

Son dakika 3. sayfa: Samsun'da 21 yaşındaki genç, inşatta ölü bulundu

Son dakika gelişmesine göre Samsun'da 21 yaşındaki genç, bir inşaattaki çatı arasında halat ile asılı halde ölü bulundu.

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Samsun'da 21 yaşındaki genç, bir inşaattaki çatı arasında halat ile asılı halde ölü bulundu.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki Emre Emirhan, inşaatın çatı arasında halat ile asılı halde bulundu. Olay 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Emre Emirhan'ın ölmüş olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Vezirköprü Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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