Son dakika 3. sayfa: Samsun'da 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 1 gözaltı

Samsun'da sanayi sitesinde 2 kişinin silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralanması olayıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan A.K.S. (25) ve F.K. (36) çeşitli yerlerinden vurularak ağır yaralandı. A.K.S. özel bir hastaneye, F.K. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis yaptığı araştırmada silahlı saldırıyı motor ustası A.A.'nın gerçekleştirdiğini ve olay yerinden de C.Ö. idaresindeki otomobille kaçtığını tespit etti. C.Ö. polis tarafından yakalanarak bugün Samsun Adliyesine sevk edilirken, A.A.'nın ise yakalanması için çalışmalar sürüyor. - SAMSUN