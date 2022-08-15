Son dakika 3. sayfa: Polisin şüphe üzerine durdurduğu 2 kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı

Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin şüphesi üzerine durdurduğu 2 kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Yenimescit Mahallesi'nde görev yapan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. N.A. isimli şahsın yapılan üst aramasında 12 adet narkotik madde ele geçirildi. Gerekli işlemler için Narkotik Grup Amirliğine teslim edilen N.A. hakkında "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak ve bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı.

Polislerin denetimi sırasında bir önceki gün de Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde başka bir şüpheli durduruldu. U.Ü. isimli kişinin üzerinde yapılan aramada 3 adet kilitli poşet içinde toz uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında işlem başlatıldı. - EDİRNE