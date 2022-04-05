Son dakika 3. sayfa: Polis 400 gram metamfetamin ele geçirdi - Haberler

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Son dakika 3. sayfa: Polis 400 gram metamfetamin ele geçirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa: Polis 400 gram metamfetamin ele geçirdi

Son dakika haber: Afyonkarahisar'da polis şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 400 gram metamfetamin ele geçirdi.

Afyonkarahisar'da polis şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 400 gram metamfetamin ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar-Kütahya karayolu üzerinde denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 400 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayın ardından araçta bulunan H.K. (31), isimli şahıs 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Metamfetamin, Karahisar, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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