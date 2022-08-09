Haber : Son dakika 3. sayfa: Pazaryeri'nde traktör ile motosiklet çarpıştı;1 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika 3. sayfa: Pazaryeri'nde traktör ile motosiklet çarpıştı;1 yaralı

 - Güncelleme:
Son dakika 3. sayfa: Pazaryeri'nde traktör ile motosiklet çarpıştı;1 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde traktör ile motosiklet çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde traktör ile motosiklet çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Pazaryeri ilçesine bağlı Arapdede Köyü yakınlarında meydana gelen kazada, B.Ş. idaresindeki 11 AN 642 plakalı traktör ile plakası öğrenilemeyen Ahmet B. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ahmet B., 112 Acil Servis ekiplerince ilk önce Bozüyük Devlet Hastanesine buradan da Bursa Şevket Yılmaz Hastanesine kaldırıldı. Jandarma olay yerinde inceleme yaparken, kaza ile ilgili tahkikat sürüyor. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bilecik 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title