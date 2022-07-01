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Son dakika 3. sayfa: Patronunu öldürdü, dakikalar içinde yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa: Patronunu öldürdü, dakikalar içinde yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Diyarbakır'da çalışan, eski patronunu öldürdü, dakikalar içinde polis tarafından yakalandı.

Diyarbakır'da çalışan, eski patronunu öldürdü, dakikalar içinde polis tarafından yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde güvenlik şirketi sahibi Mehmet Sincar ile eski çalışanı Şakir Y., arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Eski çalışan Şakir Y., daha sonra eski patronun iş yerine gelerek Mehmet Sincar'a silahlı saldırı da bulundu. Saldırgan olay yerinden kaçarken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevke edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı Sincar'a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Sincar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Sincar'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Silahlı saldırgan ise polis ekipleri tarafından dakikalar içinde gözaltına alındığı kaydedildi. Şüphelinin emniyet işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mehmet Sincar Diyarbakır Fırat 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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