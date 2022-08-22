Son dakika 3. sayfa: Parmağını elektrikli bisikletin zincirine sıkıştıran çocuk, hastanelik oldu 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberleri... Parmağını elektrikli bisikletin zincirine sıkıştıran çocuk, hastanelik oldu Kocaeli'nin İzmit ilçesinde parmağını 'Martı' marka elektrikli bisiklet zincirine sıkıştıran küçük çocuğun imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti. Parmağını elektrikli bisikletin zincirine sıkıştıran çocuk, hastanelik oldu KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde parmağını 'Martı' marka elektrikli bisiklet zincirine sıkıştıran küçük çocuğun imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti. Vatandaşlar çocuğun parmağını sıkıştığı yerden kurtarırken, çocuk hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 14.00 sıralarında İzmit Kent Meydanı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre meydan üzerinde bulunan elektrikli bisiklet ile oynayan M.N.parmağını bisikletin zincirine sıkıştırdı. Acı içerisinde ağlamaya başlayan küçük çocuğu görenler yardıma koştu. 13 yaşındaki çocuğun parmağı sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sonrasında vatandaşlar, bir kafede otturttukları küçük çocuğun parmağına buz tedavisi uyguladı. Olay, 112 Acil Çağrı Merkezine'de bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından muayene edilen küçük, yanında velisi olmaması sebebiyle polis nezaretinde hastaneye götürüldü. Polis, 13 yaşındaki M.N.'nin ailesine ulaşmaya çalışıyor. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihat Polat 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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