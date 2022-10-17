Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika 3. sayfa: Otomobille çarpışan motosikletli kurye 12 günlük yaşam savaşını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Son dakika 3. sayfa: Otomobille çarpışan motosikletli kurye 12 günlük yaşam savaşını kaybetti

Son dakika haberleri: Denizli'de motosikletiyle sipariş dağıtımı yaptığı esnada otomobille çarpışması sonucu ağır yaralanan genç kurye, yoğun bakımda 12 gün sonra hayatını kaybetti.

Denizli'de motosikletiyle sipariş dağıtımı yaptığı esnada otomobille çarpışması sonucu ağır yaralanan genç kurye, yoğun bakımda 12 gün sonra hayatını kaybetti.

Merkezefendi ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde meydana gelen kazada; sipariş dağıtımı yapmak için yola çıkan Semih Parıltı, Gümüşler Bulvarında seyir halinde ilerlerken, Cansu P. idaresindeki 09 CDV 17 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Parıltı, savrularak yere düştü. Kazayı gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Kazaya şahit olan bir doktor ise ağır yaralanan Parıltı'ya sağlık ekibi gelene kadar kalp masajı yaptı. Ağır yaralan Parıltı, olay yerine gelen ambulansla Denizli Servergazi Hastanesi'ne kaldırıldı.

12 gün hayata tutunabildi

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Semih Parıltı, 12 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Genç yaşta hayata veda eden Parıltı'nın cenazesi Tavas'ın Horosanlı Mahallesi Mezarlığına defnedileceği öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Merkezefendi Denizli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title