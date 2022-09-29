Son dakika 3. sayfa: Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı 3. Sayfa Haberleri Gelen son dakika haberlerine göre Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Fatma Serap Girişken idaresindeki 27 R 0175 plakalı otomobil Güneykaş köyü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yaşanan kazada otomobilde bulunan sürücü Fatma Serap Girişken ile kızları Elif Şebnem ve Deniz Asya Girişken yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Adıyaman 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika 3. sayfa: Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı - Haberler

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