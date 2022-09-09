Son dakika 3. sayfa: Osmaniye'de hırsızlık zanlısı tutuklandı

Osmaniye'de 5 ayrı hırsızlık olayına karıştığı belirlenerek gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 35 ayrı suç kaydı bulunan ve 5 farklı hırsızlık olayının firarisi olduğu iddia edilen C.S'li yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan fiziki takip sonrasında adresi belirlenen şüpheli Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve JASAT tarafından yapılan baskınla yakalandı.

Gözaltına alınan C.S. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE