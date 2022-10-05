Son dakika 3. sayfa: Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Bir son dakika haberine göre Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik yaptığı çalışmalar çerçevesinde 10 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik yaptığı çalışmalar çerçevesinde 10 şahıs hakkında işlem yapıldı. Gözaltına alınan 4 şahıs çıkartıldığı adli mercilerce tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 67 gram metamfetamin, bin 486 gram esrar, 9 adet sentetik ecza, 1 gram eroin ve kök kenevir ele geçirilirken, 10 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen bir çalışma çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde şüphe bulunan 8 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çeşitli adreslerde arama yapıldı. Aramalarda uyuşturucu maddeleri ele geçirilirken, haklarında uyuşturucu madde ticareti ile uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı ayrı ayrı adli işlem yapılan şüpheli şahıslardan 4' ü sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU