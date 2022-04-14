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Önce kız arkadaşını öldürdü, sonra intihara teşebbüs etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Önce kız arkadaşını öldürdü, sonra intihara teşebbüs etti Giresun'un Aksu mahallesinde genç bir kadın erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü.

GİRESUN (İHA) - Önce kız arkadaşını öldürdü, sonra intihara teşebbüs etti

GİRESUN - Giresun'un Aksu mahallesinde genç bir kadın erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü. Genç kızı silahla öldüren erkek arkadaşı ise aynı silahla intihar ederken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Aksu mahallesi TOKİ konutlarındaki bir dairede kalan İrem Kostakoğlu bugün erkek arkadaşı Emre Albayrak tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın ardından silahla vurularak öldürüldü. Cinayet zanlısı Emre Albayrak daha sonra aynı silahla kendisini vurarak intihar etti. Ağır yaralı olarak Aksu'daki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emre Albayrak'ın durumunun ciddiyetini koruduğu bilgisine ulaşıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Önce kız arkadaşını öldürdü, sonra intihara teşebbüs etti

Önce kız arkadaşını öldürdü, sonra intihara teşebbüs etti

Önce kız arkadaşını öldürdü, sonra intihara teşebbüs etti

Önce kız arkadaşını öldürdü, sonra intihara teşebbüs etti

Önce kız arkadaşını öldürdü, sonra intihara teşebbüs etti

Önce kız arkadaşını öldürdü, sonra intihara teşebbüs etti

Önce kız arkadaşını öldürdü, sonra intihara teşebbüs etti

Önce kız arkadaşını öldürdü, sonra intihara teşebbüs etti

Önce kız arkadaşını öldürdü, sonra intihara teşebbüs etti

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Bilge - 3. Sayfa

İntihar, Giresun, 3. Sayfa, Haberler

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