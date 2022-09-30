Son dakika 3. sayfa: Okul faresi tutuklandı
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te 4 ayrı okulda meydana gelen hırsızlık olayının zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep'te 4 ayrı okulda meydana gelen hırsızlık olayının zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şahinbey'de 4 farklı okulda hırsızlık meydana geldi. Olay yerlerinde inceleme yapan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, yürütülen çalışmalar neticesinde şahsın H.A. olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şahıs, yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
H.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP