Son dakika 3. sayfa: Okul faresi tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Edinilen son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te 4 ayrı okulda meydana gelen hırsızlık olayının zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gaziantep'te 4 ayrı okulda meydana gelen hırsızlık olayının zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahinbey'de 4 farklı okulda hırsızlık meydana geldi. Olay yerlerinde inceleme yapan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, yürütülen çalışmalar neticesinde şahsın H.A. olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şahıs, yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. H.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gaziantep Şahinbey 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika 3. sayfa: Okul faresi tutuklandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.